La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada al robo de ruedas en distintos barrios porteños y detuvo a cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años. Los sospechosos fueron apresados en Villa Soldati, tras ser acusados de robar cubiertas en Boedo y reincidir con el mismo vehículo que habían utilizado en hechos anteriores.

El episodio más reciente ocurrió durante la madrugada del 28 de agosto, cuando los delincuentes sustrajeron las ruedas de dos Peugeot 208 estacionados sobre la calle Tarija al 3400, en Boedo. Tras el robo, escaparon en un Volkswagen Gol Trend negro, el mismo automóvil con el que ya habían sido arrestados en mayo en Villa Devoto, en un hecho similar.

La investigación se inició a partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. Con esos registros, personal del Departamento de Investigaciones Comunales de la Comuna 5 identificó el vehículo utilizado en el ilícito y dispuso un seguimiento sobre distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

Horas más tarde, en inmediaciones de Villa Soldati, la Policía interceptó al Gol Trend y detuvo a sus cuatro ocupantes: un joven de 22 años, otro de 19 -ambos con antecedentes penales-, una mujer de 18 y un menor de 15. En el interior del rodado secuestraron teléfonos celulares y una insignia de Peugeot que coincidía con las ruedas robadas.

No era la primera vez que el grupo cometía un delito de estas características. En mayo, dos de los adultos ya habían sido detenidos en Villa Devoto mientras intentaban robar las ruedas de un Fiat Cronos. En aquella ocasión también actuaban junto a un menor de edad y utilizaban el mismo Gol Trend negro para movilizarse.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del fiscal Munilla Lacasa, quien dispuso la detención incomunicada de los tres mayores y el traslado del adolescente al Instituto Inchausti.

Noticias Argentinas.-