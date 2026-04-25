25 de abril de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 25: FARMACIA ROQUE PÉREZ

Redacción 6 horas atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 25: FARMACIA ROQUE PÉREZ, UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 1280.-

 

Más historias

Roque Pérez: investigan una denuncia falsa por robo de vehículo y detienen a un hombre por amenazas

52 minutos atrás Redacción

Estados Unidos reintroduce los pelotones de fusilamiento para las ejecuciones federales

3 horas atrás Redacción

La Justicia archivó una de las causas contra Adorni y el Gobierno lo celebró en redes

5 horas atrás Redacción