CONVOCATORIA REEMPADRONAMIENTO DE SOCIOS A ABRIL 2026- Ley 15.192

CLUB DEPORTIVO LA CHINGADA

Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.

“La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución a Reempadronarse entre las fechas 1 al 15 de mayo durante todos los días en el horarios de 17:30 a 20:00 horas en la sede del Club Deportivo La Chingada ubicada en la calle J. C. Elordi y Alsina de la localidad de Roque Pérez, partido de Roque Pérez, todo ello con motivo de conformar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de asociados que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades”.

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