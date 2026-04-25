El intendente Sciaini recibió al ministro Marinucci y entregaron bicicletas, cascos y un alcoholímetro en Roque Pérez

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El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, recibió al ministro Martín Marinucci en el marco de un acto realizado en el exterior del Galpón de la Música “Jorge Dalto”, ubicado en el parque del ferrocarril ayer viernes 24 de abril.

La actividad también contó con la presencia del secretario General, Nahuel Tolosa, de funcionarios del gobierno municipal, concejales, vecinos y vecinas, y representantes de los medios de comunicación. En la oportunidad, se llevó a cabo la entrega de 30 bicicletas y 30 cascos destinados a vecinos y vecinas de la comunidad.

Previo al acto central, se desarrolló una charla sobre seguridad vial, orientada a concientizar sobre la importancia de la conducción responsable y el uso de elementos de protección.

Durante el acto, el intendente Sciaini hizo uso de la palabra, agradeciendo la visita del ministro y la participación de la comunidad. Asimismo, destacó la importancia de estos elementos para fortalecer la seguridad de todos y todas.

Por su parte, el ministro Marinucci acompañó las palabras del jefe comunal, agradeció la presencia de los asistentes y realizó la entrega de un alcoholímetro. En ese marco, recordó que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de “tolerancia cero” respecto al consumo de alcohol al conducir vehículos, reforzando el compromiso con la seguridad vial.-

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