Este domingo se sortea la moto 0 KM del Fondo Solidario en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez informa que este domingo 26 de abril a las 19 horas, en el Palacio Municipal (Mitre 1310), se realizará en vivo el sorteo de la moto 110 cc 0 KM correspondiente a la rifa del Fondo Solidario.

Asimismo, se comunica que aún quedan algunos números disponibles, los cuales podrán adquirirse en Tienda Varielandia, ubicada en la Galería El Patio de Roque Pérez.

Los bonos están destinados a colaborar con el Fondo Solidario de la Comunidad, una iniciativa que permite acompañar distintas acciones en beneficio de los vecinos y vecinas del distrito.

Cada bono tiene un valor de $3.000 y participa del sorteo de la moto 110 cc 0 KM.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria, que representa una oportunidad de colaborar y, al mismo tiempo, participar por un importante premio y a concurrir para presenciar el sorteo este domingo a las 19 horas.-

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