Diputados pidieron una audiencia con Casa Militar y la Secretaría de Medios por el cierre de la Sala de Prensa

«La Sala de Periodistas se ha caracterizado por ser un espacio emblemático en nuestra cultura democrática, cuya vigencia garantiza la transparencia y la inmediatez en la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía», señalaron los diputados, por lo que «su cierre representa un retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país, dificultando la labor de quienes tienen la responsabilidad de informar sobre el día a día de la gestión gubernamental desde la sede del Gobierno Nacional».