Mujeres infieles, una realidad en crecimiento que la ciencia empieza a explicar

En cifras, un estudio británico mostró que el 64,7% de las mujeres infieles lo fueron porque su relación resultaba poco satisfactoria. Un 22,4% dijo sentir que sus parejas habían perdido el interés en ellas. Y un 15,5% confesó que lo hicieron como forma de venganza.

Otras claves que deja este hallazgo:

– Las mujeres casadas son las más propensas a sostener un “vínculo reserva”.

– El 12% reconoció tener más sentimientos por el plan B que por la pareja oficial.

– Siete de cada diez mantienen comunicación constante con ese tercero.

La psicoterapeuta chino-estadounidense Qi Zhai-McCartney sostiene: “Las personas que cometen una infidelidad no están necesariamente buscando otra pareja, sino algo que han perdido dentro de sí mismas o en la dinámica de su relación”.