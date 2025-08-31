Colapinto finalizó 11ero. Haciendo una excelente carrera

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Franco Colapinto finalizó 11mo. Y Gasly quedó último en Países Bajos. El piloto argentino además de competir contra el resto de los pilotos, a veces da la sensación de que también debe competir contra su propio equipo que muy poca ayuda le brinda.

En una carrea accidentada, el argentino se mantuvo y estuvo a 4 segundos de sumar puntos para su equipo.

El podio quedó conformado por Piastri, Verstappen y Hadjar.

