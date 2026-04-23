Bomberos voluntarios logran hallar el cuerpo de una persona que se ahogó en Roque Pérez

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Personal de de Bomberos voluntarios de Roque Pérez y personal policial concurrió en horas de la tarde al Policía Paso conocido como Boroski, en donde una persona había desaparecido en las aguas del río Salado.

Trabajo personal y maquinaria municipal e hicieron una bajada para la lancha de Bomberos y el kayak, y luego de una intensa búsqueda pudieron hallar el cuerpo sin vida de un masculino mayor de edad.

Se está esperando la presencia de peritos policiales para realizar las tareas del caso y posteriormente se darán datos filiatorios de la víctima.-

Fotos gentileza Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-

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