Corrupción, desempleo y pesimismo: Milei pierde apoyo según encuestas

Redacción 1 hora atrás

Una encuesta nacional elaborada por Bloomberg y Atlas Intel, en el marco del informe Latam Pulse de agosto 2025, muestra un escenario adverso para el Gobierno de Javier Milei. Con una desaprobación del 51,1% y una aprobación que apenas alcanza el 43,8%, el estudio revela el impacto político del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y un clima de creciente desconfianza institucional.

El relevamiento, realizado entre el 20 y el 25 de agosto, incluyó a 4.987 personas con paridad de género y metodología digital aleatoria.

Corrupción y desempleo, los principales problemas del país

Según el informe, la corrupción se ubicó como la mayor preocupación de los argentinos, con un 36,9% de las menciones. Le siguen el desempleo (36%), la inflación (28,5%), la situación económica general (28,4%), y el debilitamiento democrático (28,1%).

La preocupación por la impunidad judicial (26,5%), la inseguridad (24,3%), y la educación (20,4%) también figura entre los temas más sensibles.

Imagen presidencial en baja y señales de alerta institucional

La imagen del Gobierno muestra signos de deterioro: un 46,4% califica la gestión como negativa, solo un 35,8% la considera “buena” o “excelente”, y un 16,9% la tilda de “regular”.

Desde la consultora Atlas Intel, atribuyen parte de esta caída al caso que involucra a Karina MileiMartín Menem y Eduardo “Lule” Menem, por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos desde ANDIS.

El 46% de los encuestados considera “muy probable” que surjan nuevos casos de corrupción de gran escala en el corto plazo.

Desconfianza en la economía y temor por el empleo

La encuesta refleja un marcado descenso en las expectativas económicas:

  • 47% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses.

  • 51% anticipa un peor panorama laboral.

  • Solo el 22% evalúa su situación económica familiar como “buena”.

  • El 65% cree que la economía nacional está “mal”.

  • El 73% tiene una visión negativa del mercado laboral actual.

Gentileza de Infonews.-

Foto NA.-

 

