El Gobierno envió al Senado la reforma electoral, pero aparecen dificultades para su sanción

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El gobierno del presidente Javier Milei envió ayer miércoles 22 al Senado de la Nación un proyecto que plantea cambios estructurales en el sistema político argentino.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente, junto con una serie de modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones.

Además, el proyecto incorpora el criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.

La Libertad Avanza busca dar la discusión de la reforma política en el Congreso, aunque por el momento no tiene el consenso necesario para poder sancionar la ley, ya que incluso sus aliados expresaron reparos.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...