Fuerte cruce entre Jorge Rial y Lilia Lemoine en medio del escándalo por presuntas coimas: «Mantenida por nosotros»

Jorge Rial mostró en la emisión de este miércoles de «Argenzuela» (C5N): «Marcela tal vez no lo sepa, pero en el momento en que estaba discutiendo, se ve que ella (Lilia) saca el teléfono y chatea. ¿Saben con quién chateaba? Chateaba con Martín Menem, en el preciso momento en que estaba Marcela Pagano tratando de dar su palabra, Lilia Lemoine estaba chateando con el presidente de la Cámara que estaba pelotudeando».

Seguidamente, Rial reveló el contenido del chat: «Lilia le dice ‘yo me puedo parar donde quiera’. Y él (Menem) le contesta ‘se pone nerviosa’, hablando de Marcela Pagano, el presidente de la Cámara de Diputados… y Lilia dice ‘yo lo miraba a Francos y se jijeaba’. Y hasta acá llegamos: ‘Además, es culpa de Santi Caputo. si mi celular tiene el sticker de…’ y hasta ahí leemos. Martín Menem estaba pelotudeando», aseguró el conductor.

Lemoine acusa a Rial de orquestar «una nueva opereta» en su contra. El periodista fue contundente en su respuesta: «Oime subnormal, no sos importante. Apenas la Mascotita de @MenemMartin y la transportadora de polvos de @JMilei. Correte que esto te queda grande y la historia no tiene ningún lugar reservado para vos. Sos una mantenida por nosotros y una inútil. Anda a la mesa de los chicos». Gentileza de MinutoUno.-

Durante la sesión del Congreso en donde Guillermo Francos informó sobre la gestión libertaria ,, a quien se le paró al lado con el único objetivo de fastidiarla. Lo peor de este tenso momento no fue la cuestionable actitud de la diputada de La Libertad Avanza, sino, el nuevo bloque libertario disidente.