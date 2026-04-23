La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y autoridades estadounidenses inauguran Centro Regional de Información

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará este jueves la inauguración del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO) junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. Di Nanno.

Además, junto a ellos estarán el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas; y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier..

De esta manera, el Gobierno nacional, a través de la cartera de Seguridad, pone en marcha este nuevo organismo como respuesta al avance del crimen organizado transnacional en la región, en un encuentro que se llevará a cabo este jueves desde las 13.45 en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional situada en Chile 760, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Centro busca fortalecer la coordinación entre países para enfrentar redes criminales, especialmente vinculadas al narcotráfico, en un contexto marcado por la expansión del mercado de la cocaína, el crecimiento de las drogas sintéticas y la creciente sofisticación de organizaciones que operan a escala regional y global.

Noticias Argentinas.-

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