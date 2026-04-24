Atención: Informan que habrá paro bancario nacional el lunes 27

La paralización de los 21 tesoros regionales del país tendrá consecuencias directas en la logística de dinero efectivo. Los puntos clave del impacto son:

Suspensión total de trámites: No habrá atención ni gestiones administrativas en las sedes regionales afectadas durante toda la jornada.

No habrá atención ni gestiones administrativas en las sedes regionales afectadas durante toda la jornada. Corte en el traslado de caudales: La logística de camiones que movilizan valores desde y hacia el Banco Central quedará totalmente interrumpida.

La logística de camiones que movilizan valores desde y hacia el Banco Central quedará totalmente interrumpida. Riesgo de desabastecimiento: Al frenarse el reabastecimiento de billetes, las entidades bancarias del interior que dependen de estos tesoros podrían enfrentar dificultades para cargar los cajeros automáticos o entregar efectivo en ventanilla.

Con este cese de actividades, La Bancaria intenta frenar la reestructuración impulsada por la autoridad monetaria. El gremio advirtió que, de no obtener garantías sobre la continuidad laboral y un cese inmediato de la hostilidad contra el personal, el paro de este lunes será solo el punto de partida de un plan de lucha más amplio.

Gentileza de MinutoUno.-