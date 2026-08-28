La imagen familiar de la oposición unida en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, reuniendo desde la izquierdista Myriam Bregman hasta el centroderechista Nicolás Massot, recorrió todos los portales de noticias y encendió señales de alerta en los monitores de la Casa Rosada, donde evalúan este tipo de movimientos como esbozos de resistencia con tinte pre electoral.

En realidad, lo que se insinuó en la foto como un «frente anti Milei» no logra perforar, al menos por ahora, los muros del Palacio Legislativo, ya que las distintas tribus de la oposición siguen enroscadas en sus internas y todavía no pueden pensar más allá de sus tranqueras.

La escenografía de unidad que se vio en la votación de Diputados y luego en la conferencia de prensa es un ensayo de laboratorio que todavía deberá ponerse a prueba y sostenerse estable en el tiempo para saber si decanta en algo parecido a un «frente anti Milei».

El primer desafío lo tiene el 9 de septiembre, la fecha que los referentes de cada sector acordaron para sesionar y forzar el tratamiento en comisiones de dos temas unificadores: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la solución al sobre endeudamiento de las familias con bancos y billeteras virtuales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino confirmó que trabajó personalmente junto a Natalia de la Sota en anudar los acuerdos para impulsar la prórroga de la emergencia en discapacidad, y obtuvo los compromisos de Oscar Herrera Ahuad (nuevo presidente del bloque de Argentina Federal) y de María Inés Zigarán (Provincias Unidas) para que la totalidad de esas bancadas dialoguistas voten a favor en el recinto.

La votación del emplazamiento de comisiones para tratar el drama de la morosidad y el sobre endeudamiento también está encarrilada, y los 133 votos cosechados en la última sesión serían el piso.

Más allá de la sesión del 9 de septiembre, el nuevo frente opositor tendrá la responsabilidad de unificar una postura para frenar el avance de la reforma electoral, cuyo debate se iniciará en el Senado.

La foto de la unidad opositora

«Lo primero que muestra la foto es que hay condiciones para dar una respuesta a los reclamos de endeudados y del colectivo de discapacidad, contra un presidente que los agrede, insulta y provoca«, indicó Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Según expresó, «la foto no es aún un frente anti-Milei, necesario para ganarle las elecciones y para cualquier eventual proceso de juicio político, pero deja en claro que hay elementos que permiten proyectarlo como una posibilidad real».

El entusiasmo de Marino, alimentado en buena medida por la reciente derrota catastrófica del oficialismo en el Senado y la caída generalizada de Milei en las encuestas, conviene relativizarlo en función de una lectura del cuadro completo: el grueso de la oposición dialoguista, incluido Provincias Unidas, acompañó el miércoles en Diputados las tres leyes de factura económica del Gobierno.

Inclusive algunos de los que se prestaron gustosos a la foto de presunta unidad opositora como Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) votaron codo a codo con el mileísmo a favor de la reforma ortodoxa del Banco Central, con el objetivo de que eventuales futuros gobiernos no puedan hacer una política distinta en la entidad monetaria de la que aplica actualmente Santiago Bausili, íntimo socio y amigo del ministro Luis «Toto» Caputo.

También los dos mencionados votaron a favor de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una imposición de la administración Donald Trump que el Gobierno concedió sin exigir nada a cambio.

Es decir que si el «frente anti Milei» fuera una novedad de la coyuntura, habría nacido rengo: con la Coalición Cívica y Encuentro Federal envueltos en ambigüedades y fuera del staff permanente.

Con Miguel Pichetto y Mónica Frade más comprometidos en la causa, y Massot y Ferraro entrando y saliendo, en una relación «moderna», sin compromisos.

En Provincias Unidas, la conducción en cabeza de Gisela Scaglia está mucho más cerca del esquema libertario que del entramado opositor.

Los únicos decididamente opositores en ese bloque son los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y los radicales díscolos Martín Lousteau y Pablo Juliano.

En el medio flotan los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que al igual que Massot y Ferraro no se atan al mástil de la oposición dura, aunque se diferencian del oficialismo en algunas leyes, dependiendo del contexto.

En el nuevo entramado opositor, Natalia de la Sota es una fija y Marcela Pagano se convirtió en una voz denunciadora funcional.

Pero lo que verdaderamente sorprende es el lugar de reconocimiento que alcanzó la izquierda, en particular Myriam Bregman, a quien le pasaron el micrófono para que hablara en segundo lugar después de las palabras introductorias de Germán Martínez, presidente del bloque mayoritario de la oposición.

Esta jerarquización de la izquierda sugiere un reacomodamiento en la oposición, donde la líder del PTS goza de niveles de imagen superiores a los de la enorme mayoría de los presidenciables del PJ, y una intención de voto menor pero con la que ninguno de los «dialoguistas» podría remotamente competir.

Punto de inflexión

Otra alta fuente legislativa de Unión por la Patria a la que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, considera que hay un nuevo contexto que permite pensar en una confluencia opositora estable para enfrentar a Milei en el Congreso.

«La mayoría de Milei no es firme, es una mayoría frágil. El miércoles en Diputados tuvieron que hacer concesiones, metiendo proyectos de otros bloques en el temario, cosa que antes no hacían», indicaron.

«Por otra parte, algunos de esos diputados que le votan las leyes al Gobierno empezaron también a votar planteos de la oposición. Eso se explica en parte por el adelantamiento electoral en muchas provincias, y está atado a la discusión de la reforma electoral a nivel nacional. Milei está perdiendo popularidad, como indican todas las encuestas, ya no está como cuando ganó las elecciones de medio término el año pasado», sumaron.

En ese sentido, afirmaron que la foto de la unidad «no garantiza automáticamente la construcción de un frente anti Milei pero sí muestra que hay fundamentos para plantearlo».

Por Sebastián Hadida. Noticias Argentinas.-