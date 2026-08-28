Un hombre fue condenado a la pena de tres años de prisión por el delito de organización y explotación de juegos de azar sin la autorización correspondiente en un comercio del barrio porteño de San Telmo.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la investigación comenzó cuando efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Sur analizaron las redes sociales y observaron que un usuario difundió una imagen de un lugar con varias computadoras encendidas donde sus pantallas presentaban un acceso a juegos denominados “slots» (tragamonedas) en Instagram.

El implicado, además, publicitaba un comercio ubicado en el barrio porteño de San Telmo en el que se podía ingresar a los juegos de apuestas, por lo que la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo de Juan Rozas, delegó la investigación a la Policía de la Ciudad y se constató que el local poseía la fachada de un “Ciber” pero que, en realidad, llevaba a cabo la otra actividad que era ilegal.

El inmueble tampoco advertía que no se encontraba autorizado para menores de 18 años y no estaba habilitado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 26 ordenó un allanamiento y las autoridades corroboraron que el inmueble tenía un espacio con 25 boxes individuales con computadoras desde donde se podía acceder a juegos en línea, similares a los usados en máquinas tragamonedas de los casinos, mientras que en cada ordenador había distintos tipos de juegos.

Las apuestas que se cobraban eran a partir de los $5 mil y se abonaban en el lugar. En este contexto, se ordenó el arresto del encargado y la incautación de ordenadores, los teléfonos, anotadores y dinero en efectivo.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el comercio, en el que se permitía fumar y no contaba con matafuegos.

El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA (CIJ) y participaron la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, personal de la AGC y de LOTBA.

A través de un juicio abreviado, el hombre reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó una pena de prisión condicional de tres años, más el cumplimiento de reglas de conducta.

Agencia NA.-