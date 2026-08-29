Segunda oportunidad para Zulma Lobato: de vivir en la calle a recomenzar en un espacio en Tandil

Un cambio de rumbo para Zulma Lobato

El rescate y contención de la figura televisiva estuvo a cargo de Jair Hourcade, creadora de contenido conocida en redes como La Pepona, quien gestiona un hogar para adultos mayores en esa localidad bonaerense. Tras conocerse el delicado presente de Zulma, Hourcade le ofreció alojamiento, asistencia médica y un espacio donde recomenzar.

Actualmente, Zulma avanza en un proceso de recuperación integral. En este nuevo entorno, ha retomado hábitos de cuidado personal y participa activamente en encuentros sociales. Asimismo, se encuentra en la etapa preoperatoria para una cirugía ocular determinante para mejorar su salud visual y calidad de vida.

El proceso cuenta con el seguimiento de profesionales y la colaboración constante de amigos y vecinos de la comunidad tandilense, quienes se organizaron para garantizar el acompañamiento y los recursos necesarios para su bienestar. «Estoy casi ciega y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista», dijo Zulma.

La difusión de su caso impulsó una colecta solidaria que alcanzó los 11 millones de pesos. El dinero, resguardado en una cuenta bancaria a su nombre, está destinado de forma exclusiva a cubrir sus necesidades inmediatas y financiar la intervención en sus ojos para mejorar su calidad de vida.