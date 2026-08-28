La diputada Karen Reichardt presentó su polémico proyecto para habilitar criaderos de perros y gatos

Finalmente, y luego del aquel fuerte cruce que mantuvo con una panelista de televisión, Karen Reichardt presentó ayer jueves en la Cámara de Diputados su polémico proyecto para crear un Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos destinado a regular el funcionamiento de criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía.
Además de establecer estándares mínimos de alojamiento, alimentación, higiene, atención veterinaria y cuidado, reconoce a los animales como “seres sintientes”; no obstante el proyecto reconoce y habilita a la explotación comercial de perros y otras mascotas, algo totalmente rechazado por las organizaciones proteccionistas de animales.
“Queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar”, dijo la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) sobre su proyecto, que blanquea el comercio y la explotación de animales.
Además, la iniciativa de la legisladora anarcocapitalista impone el mismo marco legal de exigencias edilicias y de fiscalización tanto a los criaderos comerciales como a las ONGs, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía, lo que es calificado como un “sinsentido” ya que iguala a quienes rescatan y cuidan animales abandonados con los que comercian con perros o gatos.
Las claves del polémico proyecto de Karen Reichardt
La iniciativa de Karen Reichardt fija requisitos generales para la habilitación, funcionamiento, fiscalización y control de los establecimientos y de las personas dedicadas a la cría, guarda, alojamiento temporal, tránsito, rescate, rehabilitación y refugio de animales, contemplando:
- Mecanismos de identificación y trazabilidad, protocolos sanitarios y de emergencia, límites de capacidad para evitar el hacinamiento y la obligación de contar con un director técnico veterinario.
- En el caso de los refugios y hogares de tránsito, la esterilización de los animales antes de su adopción y políticas de adopción responsable.
- Condiciones mínimas de seguridad, ventilación, higiene y espacio para el traslado de mascotas, con el objetivo de reducir el estrés y evitar riesgos durante los traslados.
- Sanciones ante posibles incumplimientos mediante multas cuyos montos serán destinados a programas y acciones de protección, bienestar, cuidado y tenencia responsable.
Gentileza de MinutoUno. Video: América.-
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