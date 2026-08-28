Nuevo golpe para los municipios de la sección: en el primer semestre volvieron a caer las transferencias

Los municipios de la Séptima Sección Electoral recibieron menos recursos provinciales en términos reales durante el primer semestre de 2026, aunque con fuertes diferencias entre los distritos. De los ocho municipios analizados, seis registraron una caída respecto del mismo período del año pasado, mientras que solamente Roque Pérez y Tapalqué lograron cerrar con una variación positiva.

De acuerdo con un informe de PPA Consultora, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía bonaerense e INDEC, Azul encabezó las bajas en la región, con una caída real del 4,92%. Le siguieron General Alvear, con -3,59%, 25 de Mayo, con -2,80%, y Olavarría, con -2,19%. También tuvieron una reducción de los fondos recibidos Saladillo (-1,90%) y Bolívar (-0,50%), aunque en este último caso el retroceso fue considerablemente menor.

En el otro extremo, Roque Pérez fue el único municipio de la Séptima que mostró un crecimiento significativo, con una mejora real del 0,91%, mientras que Tapalqué registró un incremento marginal del 0,11%.

El relevamiento contempla el total de las transferencias realizadas por la Provincia y no solamente la coparticipación, incluyendo componentes como el Fondo Educativo y la descentralización tributaria.

El comportamiento de los municipios de la Séptima se da en un contexto provincial de retracción de los recursos. Durante los primeros seis meses de 2026, la Provincia transfirió a los 135 municipios $2.778.995 millones, de los cuales el 75,9% correspondió a coparticipación de impuestos.

En términos reales, esas transferencias representaron una caída del 2,48% respecto del primer semestre de 2025, equivalente a unos $74.683 millones a valores de junio de 2026.

El informe advierte además que las transferencias reales acumulan una caída del 13% desde 2022, alcanzando durante este año su menor nivel desde 2021. En total, 82 de los 135 municipios bonaerenses registraron su peor nivel de transferencias reales desde 2021.

La situación también puede observarse al comparar el poder de compra de esos recursos. Según PPA, las transferencias del segundo semestre de 2022 permitían adquirir aproximadamente 1.982 millones de litros de gasoil, mientras que las correspondientes al primer semestre de 2026 equivalieron a unos 1.437 millones de litros, una pérdida del 27,5% en capacidad de compra.

Así, el mapa de la Séptima muestra un escenario heterogéneo, pero con una tendencia predominante: la mayoría de los municipios de la sección enfrentó durante el primer semestre una pérdida real de recursos provenientes de la Provincia, en un contexto general de deterioro de las transferencias hacia los gobiernos locales.-

Fuente: septimaseccion.com

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