Las Leonas le ganaron 1-0 a Australia y se metieron en la gran final del Mundial de hockey

Las dirigidas por Fernando Ferrara se enfrentarán este sábado con Países Bajos, en busca de la tercera consagración de su historia.

Las Leonas jugarán la final del Mundial de Hockey Femenino 2026 contra Países Bajos el sábado 29 de agosto a las 11:00 en el estadio Wagener de Amstelveen.

¡Las Leonas a la final del Mundial!

La Argentina le ganó 1-0 a Australia en un muy sufrido encuentro y se metió en la gran final del Mundial de hockey.-

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