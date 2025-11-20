F1: Calendario de GP de Las Vegas con Franco Colapinto

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en Las Vegas Street Circuit.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser tatificado en Alpine.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la F1

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.vmv0lw

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)

23 de marzo: GP de China (Shanghai)

6 de abril: GP de Japón (Suzuka)

13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)

20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)

4 de mayo: GP de Miami

18 de mayo: GP de Ímola (Italia)

25 de mayo: GP de Mónaco

1 de junio: GP de España (Barcelona)

15 de junio: GP de Canadá (Montreal)

29 de junio: GP de Austria (Spielberg)

6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)

27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)

3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)

31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)

7 de septiembre: GP de Italia (Monza)

21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)

5 de octubre: GP de Singapur

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

