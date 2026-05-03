La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se enfrenta a una elección determinante entre ejecutar una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con la República Islámica.

A través de un mensaje publicado en la red social X por su servicio de inteligencia, el organismo militar iraní sostiene que el margen de maniobra de Washington se ha reducido significativamentetras el envío de una propuesta de paz formal por parte de Teherán.

«Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán», advierte el comunicado, que además establece un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten el bloqueo sobre los puertos iraníes, aunque el organismo evita precisar la fecha límite o aportar detalles adicionales sobre esta exigencia.

Por su parte, el mandatario estadounidense confirmó que revisará el plan enviado recientemente por el gobierno persa, pero manifestó serias dudas sobre la viabilidad de un entendimiento bajo los términos actuales.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente republicano afirma: «Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable».

Trump fundamentó su escepticismo en que el régimen iraní todavía no ha pagado «un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años», vinculando cualquier negociación a la responsabilidad histórica de Teherán en el escenario internacional.

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