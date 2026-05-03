Según supo la Agencia Noticias Argentinas, una vez pasado el informe del 29 de abril, que contó por primera vez en la historia con la presencia del presidente Javier Milei y el Gabinete completo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió en una reunión con el ministro coordinador, la vuelta a las conferencias de prensa que tendrá lugar a principios de semana.

“Creemos que comunicar es importante. Además, queríamos darle la bienvenida a los periodistas”, sostuvo una fuente de llegada al exvocero para justificar el retorno a las habituales comunicaciones.

Asimismo, el Poder Ejecutivo le levantará la restricción a la prensa acreditada, impedida de ingresar a Casa Rosada desde el jueves 23 de abril por orden directa del mandatario libertario.

Lo cierto es que los hermanos Milei apuestan a que el funcionario, señalado por la oposición e investigado por presunto enriquecimiento ilícito, continúe siendo la cara de la administración libertaria por lo que aspiran a que levante el perfil.

Se trata de una decisión respaldada por la plana completa que no impide que algunas voces sostengan que no hay otro funcionario para hacerse cargo de la difusión de las actividades.

“Al Gobierno necesita un vocero y nadie habla públicamente. La verdad es que por ahora no apareció una mejor idea”, se sinceró un alfil libertario que recorre diariamente los pasillos de Balcarce 50.

Las seis horas y media de exposición ante la Cámara de Diputados parecen haber conformado a varios integrantes del oficialismo que aseguran que la polémica mediática debería quedar atrás y se muestra optimistas con el descenlace de la causa judicial. “Cuando se esclarezca, Adorni va a salir fortalecido”, garantiza una fuente importante del oficialismo.

Con una línea discursiva definida para responder las más de 4500 preguntas de la oposición en el Congreso —instancia que la mesa política fijó como bisagra—, el exvocero prepara por estos días su retorno a la exposición pública, tras las fallidas explicaciones que intentó el 25 de marzo ante la prensa acreditada.

Para eso, el viernes, brindó una primera entrevista radial en la que reafirmó que no renunciará al cargo y negó estar arrepentido por los viajes realizados con su familia. “La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, sostuvo en declaraciones al observador.

Al tanto, un importante integrande del Gabinete aseguró ante esta agencia que la idea de la conferencia es “retomar la normalidad” de la gestión, y volver a exponerse ante las preguntas de la prensa acreditada. Además, descartan el acompañamiento de funcionarios y legisladores como ocurrió en la de mediados de marzo.

Con una abultada agenda legislativa, en Casa Rosada se esperanzan con reactivar la agenda diaria y reimpulsar la actividad. Para eso, trabajan en nuevas convocatorias a mesa política y reuniones de Gabinete para las próximas semanas. “Debiéramos poner quinta a fondo”, se esperanzan desde el entorno de Milei.

Noticias Argentinas.-