F1: Colapinto finalizó 8vo. En Miami y además sumó 4 puntos

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En una excelente carrera, el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, obtuvo el 8vo. Puesto en la final del GP de Miami, en lo que representa hasta ahora su mejor performance. Además sumó 4 puntos para Alpine.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli con Mercedes Benz, y por su parte el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly quedó fuera de competencia luego de un choque en donde incluso, volcó el auto.-

Foto del final de la carrera por TV de Fox Sports.-

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