F1: Colapinto finalizó 8vo. En Miami y además sumó 4 puntos

En una excelente carrera, el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, obtuvo el 8vo. Puesto en la final del GP de Miami, en lo que representa hasta ahora su mejor performance. Además sumó 4 puntos para Alpine.
La carrera fue ganada por Kimi Antonelli con Mercedes Benz, y por su parte el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly quedó fuera de competencia luego de un choque en donde incluso, volcó el auto.-
Foto del final de la carrera por TV de Fox Sports.-
Más historias
Inflación: ¿Cuánto costaráp viajar en colectivo y subte a partir de este lunes en el AMBA?
El Gobierno cree que cerró el capítulo Adorni: los Milei apuestan a que siga siendo la cara de la gestión
Escándalo en el PAMI: una auditoría reveló una millonaria red de fraude oftalmológico