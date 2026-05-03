El portavoz del ejército iraní, Mohammad Akraminia, declaró hoy sábado que las fuerzas armadas del país controlan el estrecho de Ormuz y que ningún buque, ya sea amigo o barco hostil, puede transitar por esa vía marítima sin su permiso.

El control del estrecho de Ormuz es «un derecho inherente» de Irán, que por varios años el país no había ejercido, afirmó Akraminia, de acuerdo con imágenes de sus declaraciones difundidas por medios de comunicación iraníes.

«Actualmente, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en el oeste, y el ejército del país, en el este, controlan con firmeza el estrecho, y ningún buque, ya sea amigo o enemigo, tendrá derecho a pasar sin el permiso y la autorización de nuestras fuerzas», expresó, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, «varios países están solicitando con ansiedad y urgencia a Irán, mediante télex y cartas, que se permita el paso a sus buques por el estrecho de Ormuz», reportó la agencia semioficial de noticias Fars citando al viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Hamid Ghanbari.

Irán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando prohibió el paso seguro de buques pertenecientes o afiliados a Israel y Estados Unidos, luego de sus ataques conjuntos contra el territorio iraní.

Noticias Argentinas.-