La carrera de F1 de Miami, larga a las 14 horas

El Gran Premio de Miami sufrió una modificación de último momento en su cronograma oficial debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en la zona. La organización del evento decidió adelantar el horario de inicio para evitar las fuertes tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde del domingo. La medida busca garantizar que la competencia pueda desarrollarse con normalidad y sin las interrupciones que suelen provocar las precipitaciones intensas, ante la expectativa por la presencia de Colapinto.-