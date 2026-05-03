3 de mayo de 2026

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La carrera de F1 de Miami, larga a las 14 horas

Redacción 3 horas atrás

La organizacion de la Fórmula 1 decidió actuar ante las inclemencias climáticas que pronosticaba el servicio meteorológico para el circuito.

atencion franco colapinto: por las lluvias, cambio el horario del gran premio de miami

El Gran Premio de Miami sufrió una modificación de último momento en su cronograma oficial debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en la zona. La organización del evento decidió adelantar el horario de inicio para evitar las fuertes tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde del domingo. La medida busca garantizar que la competencia pueda desarrollarse con normalidad y sin las interrupciones que suelen provocar las precipitaciones intensas, ante la expectativa por la presencia de Colapinto.-

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