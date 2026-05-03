Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1

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El argentino mantuvo su gran nivel en el fin de semana y este domingo saldrá desde la cuarta fila junto a scar Piastri. Pierre Gasly se clasificó décimo y Kimi Antonelli se quedó con la pole position.

Andrea Kimi Antonelli se adueñó del primer lugar de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 gracias a marcar un tiempo de1:27.798. El evento principal iniciará a las 14 de Argentina y tendrá a Max Verstappen(Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) en las ubicaciones restantes del podio, respectivamente. Franco Colapinto largará 8°.

El argentino de 22 años repitió el nivel del viernes, que lo llevó a largar desde la misma ubicación en la carrera Sprint a 19 vueltas en el primer turno del sábado. Un toque con Verstappen condicionó su participación y terminó en la 10° colocación.

El ex hombre de Williams dio vuelta la página con rapidez porque nuevamente le ganó el mano a mano a su compañero de equipo Pierre Gasly. Más allá de que ambos pasaron a la Q3, el pilarense mostró sus credenciales para quedarse con la octava ubicación con un cronómetro de 1:28.762. Quedó a casi un segundo de la cima. En contraposición, el francés se debió conformar con el último escalón del Top Ten tras marcar un registro de 1:28.810.

Al término de la prueba, Colapinto brindó su testimonio a la prensa: “Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Es un gran día para mí y para el equipo. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento”.

Así se ordenan las 10 primeras ubicaciones en el siguiente orden: Kimi Antonelli (1°), Verstappen (2°), Leclerc (3°), Lando Norris (4°, McLaren), George Russell (5°, Mercedes), Lewis Hamilton (6°, Ferrari), Oscar Piastri (7°, McLaren), Franco Colapinto (8°, Alpine), Isack Hadjar (9°, Red Bull) y Gasly (10°, Alpine).

Gentileza de Infobae.-

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