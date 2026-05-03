Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, en un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 39.47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del mismo período y la consecuencia es que el usuario viaja menos: -11% en marzo y -21% en 0abril.

Desde este lunes 4 de mayo, los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, y el subte se irá a $1.490,36, de acuerdo con el cuadro tarifario al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35, con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.

Indexación más dos

El sistema tarifario vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales.

Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense.

Las líneas nacionales, en cambio, continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte.

El rubro transporte sigue presionando sobre la inflación: en marzo subió 4,1%, por encima del promedio general.

Pero también lo hace sobre la canasta hogareña:una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público en marzo, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios.

El cálculo efectuado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET) indica que esta erogación incluye principalmente viajes en colectivo y representa el mayor gasto para un hogar.

Noticias Argentinas.-

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