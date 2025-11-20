Sciaini gestionó la llegada de tres móviles policiales para Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al secretario de Control Ciudadano, Julio Lartigue, mantuvieron una importante reunión el martes 18 de noviembre con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en el Ministerio de Seguridad provincial. Durante el encuentro, se acordó la entrega de tres móviles policiales para fortalecer el trabajo de seguridad en el distrito.

En un segundo momento, también mantuvieron una reunión con Eduardo Aparicio, titular de la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad, con quien dialogaron sobre acciones complementarias y otros avances vinculados a la gestión en materia de seguridad.

La entrega de los móviles se realizará hoy jueves 20 a las 10:30 horas, en la terminal de ómnibus de Roque Pérez.

La llegada de estas unidades se enmarca en el trabajo conjunto que la gestión municipal lleva adelante junto a la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad operativa en todo el distrito.-

Prensa Municipio de Roque Pérez

