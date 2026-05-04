Se picó: Lemoine tildó de «domadora de bombillas» a Villarruel y le auguró una fórmula con Moreno

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La interna en el seno de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de tensión este domingo cuando la diputada nacional Lilia Lemoine atacó con dureza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, calificándola como «domadora de bombillas» y sugiriendo que posee intenciones de desestabilizar a sus eventuales socios políticos.

El cruce se produjo en las redes sociales, donde la legisladora citó una publicación que analizaba un posible acercamiento estratégico entre la titular del Senado y el expresidente Mauricio Macri.

Ante este escenario, Lemoine no ahorró críticas y lanzó una advertencia sobre la conducta de la vicepresidenta al asegurar que «Villarruel lee el tuit y ya empieza a planear cómo hacerle un golpe a Mauricio».

La arremetida de la diputada nacional, perteneciente al círculo de confianza del presidente Javier Milei, escaló hacia la ironía respecto al futuro electoral de la funcionaria, vinculándola con sectores de la oposición peronista.

En sus declaraciones, Lemoine sostuvo que la autonomía política de la vicepresidenta la conducirá hacia alianzas por fuera del espacio libertario y sentenció que “va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con esta mención al dirigente Guillermo Moreno, la legisladora buscó marcar una distancia ideológica definitiva, profundizando la fractura pública que mantienen distintos sectores del oficialismo respecto a la figura y la agenda propia que Villarruel despliega desde la Cámara Alta.

Noticias Argentinas.-

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