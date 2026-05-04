Continúa la campaña de vacunación y castración en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez informa que, a través del Refugio Canino, continúan llevándose a cabo las jornadas mensuales de castración y vacunación tanto en la ciudad cabecera como en la localidad de Carlos Beguerie.

En la última jornada se realizaron 10 castraciones, en el marco de estas acciones que buscan promover el cuidado responsable de los animales y el control de la población.

Los turnos para castraciones pueden solicitarse de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en la delegación municipal. En tanto, para la vacunación antirrábica no es necesario contar con turno previo.

Además, en el parque de la estación del ferrocarril, la campaña se desarrolla los días miércoles y jueves. Para acceder a turnos en este punto, las personas interesadas pueden comunicarse al 2227-404000.

Estas iniciativas resultan fundamentales para preservar la salud de los animales y contribuir a una convivencia responsable en la comunidad.-

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