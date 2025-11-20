El juez Gorini limitó las visitas de Cristina Kirchner

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El juez federal Jorge Gorini impuso esta tarde nuevas y estrictas restricciones a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, luego de que recibiera a un grupo de nueve economistas en su departamento de San José 1111.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal 2 consideró que la exmandataria «incumplió las condiciones» al realizar un encuentro simultáneo no autorizado.

Las nuevas reglas establecen que las visitas:

Tendrán un máximo de dos horas de duración.

Se permitirán hasta dos veces por semana.

No podrán superar las tres personas a la vez.

Cualquier visita no autorizada (fuera de familiares, médicos y abogados) deberá ser solicitada individualmente con justificación, fecha y hora. El tribunal advirtió que, ante nuevos incumplimientos, la prisión domiciliaria podría ser revocada.

El descargo de Cristina: «No es la foto, es la Economía»

Horas antes de conocerse la restricción, Cristina Kirchner había defendido la reunión a través de sus redes sociales con el título «No es la foto… es la Economía estúpido».

La expresidenta calificó las críticas como un ataque del «bestiario mediático» y aseguró que «no recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal». Además, argumentó que la verdadera molestia del Gobierno de Milei fue que se hablara de un modelo económico alternativo frente a la «catástrofe» actual.

77 visitas en 80 días

La polémica surge tras un relevamiento periodístico que indica que, en los últimos 80 días, pasaron por el domicilio de la exmandataria al menos 77 visitantes, convirtiendo su prisión domiciliaria en un virtual «búnker político».vmv0lw

Entre las visitas se contaron figuras internacionales como Lula Da Silva, artistas como Silvio Rodríguez, dirigentes políticos como Axel Kicillof y Juan Grabois, y hasta personajes mediáticos como Esmeralda Mitre.

Noticias Argentinas.-

