Nueva edición de Lobos Arde dedicada a las Artes Visuales

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El sábado 9 de mayo de 2026, de 17:00 a 21:00 h, se llevará a cabo la 16ª edición de Lobos Arde en dicha ciudad . Esta actividad, libre y gratuita, está organizada por MAVLO (Museo de Artes Visuales de Lobos) con el respaldo de la Red ALADI de Museos de la Asociación Latinoamericana de Diseño y ha sido declarada de interés cultural por el Municipio de Lobos. El evento busca fomentar el contacto entre el colectivo de artistas y relacionar los espacios con el público general y los turistas, creando así un mapa cultural de nuestra localidad.

Esta es una iniciativa autogestiva de artistas locales, donde proponemos abrir las puertas de nuestros talleres y ofrecer un recorrido de señalización artística —marcado en un mapa— que puede realizarse a pie, en bicicleta, monopatín o de cualquier otra forma que el público elija. Es una excelente oportunidad para mostrar, en sus propios espacios, las obras de artistas visuales locales y conformar un mapa cultural que complemente el circuito turístico de la ciudad.

LATA! Lobos Arde Talleres Abiertos surge a partir de las inquietudes de artistas que desarrollan su labor en la localidad de Lobos y sus alrededores. La idea es que cada taller, espacio, atelier, galería o estudio impulse un acercamiento directo con el público, invitando a conocer los lugares de producción y las obras de los artistas y colectivos que los componen. Durante una jornada en la que se abrirán simultáneamente los espacios de artistas visuales locales, se mostrarán y compartirán procesos creativos, formas de trabajo y obras terminadas.

Este evento es una reunión cooperativa e inclusiva donde la suma de esfuerzos potencia las individualidades. Para cada artista, el espacio del taller es importante no solo porque es el lugar de producción, sino también porque es donde florecen los vínculos con colegas, se establecen amistades y se cruzan diferentes ramas del arte. Es un lugar social, de intercambio, y donde, ante diversas situaciones externas, políticas y sociales, se puede encontrar refugio y plataforma.

En las 15 ediciones anteriores, alrededor de 30 espacios —talleres, galerías, estudios, ateliers y espacios culturales— han abierto al público, con más de 300 artistas, tanto locales como invitados. Para esta edición, nos proponemos una acción sencilla: tomar el territorio y generar puntos atractivos para que los vecinos de Lobos y los visitantes, al salir a caminar, se encuentren con nuestros espacios intervenidos y comiencen a recorrer la ciudad, armando su propio circuito artístico.

En esta ocasión, los espacios continuarán con la propuesta SALE CALIENTE – TODO DESDE $10.000, con una mesa, caja, pared o rincón donde se exhibirá obra de pequeño formato para la venta al público. De este modo, fomentamos el intercambio y el movimiento de las obras de los artistas locales e invitados, permitiendo que el público lleve arte a su hogar.

En esta edición continúan las 4° FERIAS LATA. En esta oportunidad, tendremos “DAME FUEGO!” Feria de Artes del Fuego, con la participación de artistas que trabajan en cerámica, orfebrería, vidrio, mosaico, joyería y esmalte sobre metal. Esta feria, abierta y gratuita, tendrá lugar en Cien Restobar y Magenta Café, que oficiará de cierre con un brindis a las 21:00 hs. Por otro lado, en la Fundación Lobos se presentará “LATA! Click”, una Feria de Arte Digital, que incluirá ilustraciones, stickers, postales, pines y afiches de artistas digitales.

Esta edición suma LATA! en bici, organizada por Ignacio Suárez, que recorrerá los 12 puntos de esta oportunidad, saliendo a las 17.00 hs. de la Plaza 1810.

Por primera vez, la convocatoria de LATA! 16ª Edición se extiende más allá del casco urbano de Lobos, sumando a artistas de los cuarteles rurales y localidades aledañas como Roque Pérez, Saladillo, Cañuelas, Monte, Navarro, Mercedes y Las Heras. Este paso busca descentralizar el acceso al arte y potenciar la presencia de creadores de toda la región dentro de la programación oficial.

Los espacios confirmados para LATA! 16 son:

Biblioteca Popular “Albino Capponi” CREA Arte y Pensamiento CIEN | Magenta El Palacio | Galería de Arte Lobense Fabiana Ríos | Casa-estudio Fundación Lobos Galería de Arte Miriam Ritenuti Grupo de Apoyo a la Cultura | Spa AquaeSulis Marina Palazzesi Espacio de Arte Museo y Biblioteca Provincial “Juan Domingo Perón” Portón 641 Cultural Sociedad Española de Lobos

Algunos de los artistas que participan son:

Alba Virgilio, Alejandra Morasano, Alfonso Medina, Ana Belén Rodriguez, Ana Inés López, Ana Laura Tolosa, Anita Cerámica, Bisho, Camila Olalla, Campo Cerámica, Carina Pollo, Carlos Vera, Cauce Materia, Celeste Cucurulo, Culto Studio, Dolores Sancho, Fabiana Rios, Fernando Sancho, Ilo Cerámica , Jorgelina Gallo, José Disanto, Julia Tomasoni, Julián Martínez Albanessi, Kalos, La Waky Factory, Ludmila Bruno, Maira Miño, Malena Morandi, Manuel Rojas, Marcela Echegaray, Marina Palazzesi , Martín Dates, Matías Vera, Michel Fucó, Miriam Ritenuti, Niko Battista, Pablo Grillo, Palo de Barro, Rocío Bao, Sabrina Estigarribia, Sabrina Frontera, Santiago Córdoba, Sofía Dieguez, Sofía Laffaye, Sol Toledano, Somos Garcia, Sumi, Susana Maresca, Tomasina Cincunegui, Trío La glorieta, Valeria Dupraz, entre otros.

Organiza:

Museo de Artes Visuales de Lobos

Con el apoyo de la respaldo de la Red ALADI de Museos de la Asociación Latinoamericana de Diseño

Declarado de interés Municipal por la Dirección de Cultura del Municipio de Lobos.

Gentileza: Museo de Artes Visuales de Lobos.-

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