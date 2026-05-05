“ME EQUIVOQUÉ, PERO ESTOY CONSCIENTE Y CON MIS CINCO SENTIDOS”: MANEJABA CON 1.76 DE ALCOHOL EN SANGRE

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Un conductor de 47 años fue interceptado en los últimos días en Neuquén durante un operativo de control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), mientras circulaba en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 7.

“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas», dijo en un intento por explicar la situación: el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,76 g/l de alcohol en sangre. “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”, agregó.

Como consecuencia, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, deberá afrontar una multa que podría alcanzar los 7.200.000 pesos.

El consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales.

La ANSV está presente todos los días en las rutas con operativos de rutina y patrullajes preventivos, fundamentales para reducir la siniestralidad en el país y concientizar sobre una conducción responsable.

Noticias ANSV.-

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