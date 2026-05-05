El Gobierno niega que US$ 245 mil sea el monto de los arreglos de la casa de Adorni

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El oficialismo solicitará una pericia para determinar cómo se refaccionó la propiedad del jefe de Gabinete.

Por Juan Pablo Kavanagh.

El Gobierno considera inexacto el monto de 245.000 dólares que declaró haber recibido Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz. Y prepara acciones para demostrarlo.

De acuerdo a lo que supo Agencia Noticias Argentinas, la administración de Javier Milei desmiente de manera rotunda que la cifra de arreglos conste de esa suma en efectivo, tal como declaró ante la Justicia el trabajador. Por eso, evalúan solicitar una pericia para determinar con exactitud el costo.

“Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dice ante los suyos el jefe de Gabinete. También buscará concretar en los próximos días una inspección ocular porque los costos que transmitió Tobar resultan “exagerados” desde su visión.

En otro orden, cerca del ministro coordinador dicen que el arquitecto debería haber entregado la factura por el total de los arreglos y nunca apareció. Incluso, evalúan avanzar con denuncias por este motivo.

Vale destacar que el costo total de la refacción se dio a conocer porque el profesional, socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita como parte de la ronda de testimonios en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito del funcionario.

En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$ 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un período de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

Noticias Argentinas.-

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