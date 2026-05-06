Fútbol: Torneo Apertura 2026: así quedaron los cruces

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Días y horarios de los octavos de final del Torneo Apertura

Con los horarios todavía a confirmar pero los días ya anunciados, así se jugarían los octavos de final:

Sábado:

16.30HS: Talleres – Belgrano.

19HS: Boca – Huracán.

21.30HS: Argentinos – Lanús.

21.30HS: Independiente Riv – Unión.

Domingo:

15HS: Rosario Central – Independiente.

17HS: Estudiantes – Racing.

19HS: River – San Lorenzo.

21.30HS: Vélez – Gimnasia

Gentileza MinutoUno. M1.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...