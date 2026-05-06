Fútbol: Torneo Apertura 2026: así quedaron los cruces

Días y horarios de los octavos de final del Torneo Apertura
Con los horarios todavía a confirmar pero los días ya anunciados, así se jugarían los octavos de final:
Sábado:
- 16.30HS: Talleres – Belgrano.
- 19HS: Boca – Huracán.
- 21.30HS: Argentinos – Lanús.
- 21.30HS: Independiente Riv – Unión.
Domingo:
- 15HS: Rosario Central – Independiente.
- 17HS: Estudiantes – Racing.
- 19HS: River – San Lorenzo.
- 21.30HS: Vélez – Gimnasia
Gentileza MinutoUno. M1.-
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