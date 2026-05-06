6 de mayo de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Fútbol: Torneo Apertura 2026: así quedaron los cruces

Redacción 4 horas atrás

Días y horarios de los octavos de final del Torneo Apertura

Con los horarios todavía a confirmar pero los días ya anunciados, así se jugarían los octavos de final:

Sábado:

  • 16.30HS: Talleres – Belgrano.
  • 19HS: Boca – Huracán.
  • 21.30HS: Argentinos – Lanús.
  • 21.30HS: Independiente Riv – Unión.

Domingo:

  • 15HS: Rosario Central – Independiente.
  • 17HS: Estudiantes – Racing.
  • 19HS: River – San Lorenzo.
  • 21.30HS: Vélez – Gimnasia

Gentileza MinutoUno. M1.-

 

Más historias

“ME EQUIVOQUÉ, PERO ESTOY CONSCIENTE Y CON MIS CINCO SENTIDOS”: MANEJABA CON 1.76 DE ALCOHOL EN SANGRE

6 horas atrás Redacción

Irán acusó a Estados Unidos de poner en riesgo la navegación en el estrecho de Ormuz

8 horas atrás Redacción

Campaña de detección gratuita de asma: se estima que 2 millones de argentinos podrían padecerla sin saberlo

10 horas atrás Redacción