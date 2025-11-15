15 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Explosión en Polo Industrial de Ezeiza. Autopista cortada. Colaboran Bomberos de Roque Pérez

Redacción 1 hora atrás

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

Telefe.-

Más historias

Intendente de La Séptima presentó la renuncia para asumir en el Senado el 10 de diciembre

4 horas atrás Redacción

Nuevo escándalo en Capital Humano: investigan un presunto desarmadero ilegal en Villa Martelli

6 horas atrás Redacción

Presupuesto 2026: prohíben cubrir vacantes públicas por dos años sin autorización de la Jefatura de Gabinete

8 horas atrás Redacción