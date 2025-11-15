MÁS APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ROQUE PÉREZ

La gestión del intendente Maximiliano Sciaini sigue asistiendo a quienes transitan estudios superiores. Más de 100 estudiantes roqueperenses, tanto de nivel terciario como universitario, han percibido becas económicas municipales para afrontar gastos de material de estudio y de traslado o residencia permanente en otras localidades.

En paralelo, el Municipio de Roque Pérez ha mejorado las condiciones de las casas del estudiante ubicadas en la ciudad de La Plata, siendo el principal sostén que garantiza su habitabilidad y que abona los servicios de luz y gas mensualmente. Asimismo, el pago del alquiler del inmueble ubicado en calles 6 y 42 también es realizado desde la municipalidad. Entre otras acciones realizadas se enumeran:

– Recambio de termotanque y de calefactor

– Refacción general y embellecimiento del edificio en el marco del 40° aniversario

– Traslado de electrodomésticos y pertenencias al inicio de cada año

– Artefactos eléctricos para ventilación y calefacción

– Colocación de extintores y revisión de red de gas

– Compra de nuevo lavarropas, secarropas, microondas y pava eléctrica

– Reparación de lavarropas e impresora y entrega de computadora actualizada

– Reparación de techos, aberturas y sanitarios

– Entrega de una nueva heladera

Por otra parte, desde la Dirección de Educación y Tecnología, se han gestionado aportes de alimentos, botiquines, cuadernillos, lapiceras, resaltadores, resmas y tóners para las y los residentes.

Por último, se realizaron jornadas de orientación vocacional en la Escuela Secundaria N°1 y en el Centro Universitario Roque Pérez (CURP), donde el director de Asuntos Educativos, Jonathan Bustos, brindó información sobre la oferta educativa local y regional. En dichos encuentros, futuros egresados y egresadas de nivel secundario tuvieron la posibilidad de conocer y consultar acerca de las propuestas de cursos, programas y carreras universitarias disponibles para el próximo año.-

