La banda, integrada por dos argentinos y un ciudadano paraguayo, se especializaba en ingresar a las viviendas utilizando un arsenal de más de 150 llaves duplicadas, lo que les permitía actuar sin dejar rastros de violencia.

La investigación, coordinada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 48 y el juez Mariano Iturralde, se inició tras un robo perpetrado en marzo de 2021 en un departamento de la calle Posadas al 1600, en Recoleta.

A partir de ese hecho, los investigadores lograron conectar a la banda con otros atracos similares ocurridos durante 2025 y 2026. Los allanamientos se realizaron en el barrio de Monserrat y en las localidades de Ezeiza y Florencio Varela, con la colaboración de grupos especiales de la Policía de la Ciudad.

Durante los operativos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, las fuerzas de seguridad incautaron tres armas de fuego, una réplica, municiones y un duplicador de llaves profesional. Además, se recuperó un botín compuesto por alhajas, relojes de alta gama y dinero en efectivo de nueve países diferentes. En las viviendas también se hallaron elementos típicos de logística criminal como sogas, escaleras, precintos y herramientas de efracción.

El prontuario de los detenidos refleja una alta peligrosidad y reincidencia: el líder del grupo, un argentino de 48 años, cuenta con 14 antecedentes penales por robos, estafas y venta de drogas. Su cómplice paraguayo registra otros cinco hechos delictivos, principalmente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Los tres sujetos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analiza si el material secuestrado pertenece a otros hechos aún no denunciados.

Noticias Argentinas.-