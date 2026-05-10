La decisión, tomada en la cúspide global de la compañía, obedece a dos motivos principales: el “riesgo financiero” por la prolongada demora en el cobro de la devolución de diversos impuestos retenidos y una brutal caída del margen del negocio en el país.

La salida de la firma se hará efectiva este mismo año. Si bien desde la empresa declinaron hacer declaraciones, se pudo reconstruir que las actividades comerciales cesan este año y que actualmente se está liquidando el stock de productos, pero no formulando ni importando.

Helm desarrolló un plantel de 30 empleados en el país y la mitad de ellos ya fueron desafectados. En la Argentina rondaba una facturación de entre 30 y 40 millones de dólares, pero el margen “se destruyó” a la mitad en los últimos años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el factor clave que precipitó la salida vino por el lado de lo que identificaron como un “riesgo financiero”, vinculado a una cifra cercana a los US$ 5 millones en impuestos que la compañía no ha podido todavía recuperar. “Tienen retenidos el Impuesto PAIS, ingresos brutos de las provincias, IVA, anticipos de ganancias”, detallaron en el canal comercial, especificando que un 65% del Impuesto PAIS se encuentra “clavado” como un crédito que no es de libre disponibilidad.

Además del conflicto fiscal, la salida estuvo determinada por la caída del margen del negocio, fenómeno que también afectó a la firma en Brasil y Estados Unidos, aunque en el país vecino la empresa conservará su cuota de mercado.

En la actividad advirtieron que la industria en general sufre hoy menores márgenes y pérdida de rentabilidad pese a las proyecciones de cosecha. “A nivel interno en la cadena nadie está contento”, deslizaron fuentes del sector, quienes sumaron a la problemática la avanzada de operadores chinos que compiten de manera directa, favorecidos por la flexibilización de las barreras a la importación impulsada por el Gobierno nacional.

Noticias Argentinas.-