Según el parte policial al que tuvo acceso laAgencia Noticias Argentinas y tal como indicó el periodista local Eric Tropper, “se llevó adelante el servicio -de los uniformados- en el aeropuerto”, luego que el personal de la aerolínea comercial «Copa Airlines» realizó la denuncia.

En la acusación se “manifiesta que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones”, en el tubo proveniente desde Panamá y “por tal motivo se procede a la aprehensión de ambas personas”.

En las últimas horas se conoció que se trata de Mauricio C. y Sandra O. que viajaban en clase ejecutiva y fueron trasladados a la comisaría 12ªubicada en el barrio rosarino de Ludueña.

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