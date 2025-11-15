Recolección de residuos reciclables en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que la recolección de residuos reciclables (Ecocestos) continuará realizándose los días lunes y miércoles, según el cronograma establecido.
Se solicita a las vecinas y los vecinos colaborar sacando únicamente los residuos reciclables en esas jornadas, con el fin de mejorar la eficiencia del servicio y contribuir al cuidado del ambiente.
El uso adecuado de los ecocestos y el respeto por los días de recolección permiten optimizar el trabajo del personal municipal y fortalecer las acciones destinadas a una gestión responsable de los residuos en Roque Pérez.-
