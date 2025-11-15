Intendente de La Séptima presentó la renuncia para asumir en el Senado el 10 de diciembre

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, presentó el pasado miércoles su renuncia indeclinable al cargo que ocupa desde 2017, con el objetivo de asumir una banca en el Senado bonaerense por la Séptima sección electoral. El dirigente fue segundo en la lista de senadores, en una elección donde Fuerza Patria se quedó con los tres escaños que se ponían en disputa. Con ese resultado abultado en la sección, el peronismo tendrá mayoría en la Cámara Alta.

Según indicó el medio Séptima Sección, la decisión fue comunicada oficialmente al Concejo Deliberante local, a través de una nota que fue leída durante la sesión y posteriormente aprobada por el cuerpo. Pisano había asumido como intendente en el año 2017, cuando Eduardo «Bali» Buca desembarcó en la Legislatura bonaerense.

En el escrito, el jefe comunal informó que su dimisión tendrá efecto a partir del 10 de diciembre, día en que culmina su mandato. “Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, al Honorable Concejo Deliberante del Partido de Bolívar, a efectos de comunicar formalmente mi renuncia indeclinable al cargo de intendente”, expresó Pisano en la misiva.

El dirigente bolivarense justificó su decisión en el hecho de haber sido electo senador provincial en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Además, remarcó que el paso formal es necesario para cumplir con lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Provincial y los requisitos exigidos por el Senado bonaerense antes de la jura.

Pisano también precisó que, conforme al artículo 123 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (5109), será Eduardo “Bali” Bucca —primer candidato de la lista oficialista en los comicios generales de 2023— quien asumirá la intendencia de Bolívar el mismo 10 de diciembre. “Bali” abandona su cargo en la Legislatura bonaerense y volverá al pago chico para desempeñarse como intendente

En el cierre de su nota, el mandatario agradeció el acompañamiento del cuerpo deliberativo durante su gestión. “Agradezco la confianza y el apoyo brindado por este Honorable Concejo a lo largo de estos años”, concluyó el ahora senador electo.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

