Estados Unidos hundió un buque iraní: reportan muertos y más de 100 desaparecidos

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este miércoles que un torpedo disparado por fuerzas de ese país hundió un buque de guerra de Irán en aguas internacionales.

Así lo informaban medios como Bloomberg y la agencia de noticias Associated Press, ampliando una información de Xinhua, según la cual, la fragata iraní IRIS Dena habría sufrido un ataque submarino frente a la costa de Sri Lanka.

En ese ataque habrían muerto 100 personas, según fuentes de la armada esrilanquesa, citada por Xinhua, en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Operaciones de rescate

Los medios locales informaron previamente que alrededor de 180 personas se encontraban a bordo de la fragata, mientras que la Armada de Sri Lanka inició operaciones de rescate inmediatamente después de recibir una llamada de socorro que informaba del hundimiento del buque.

En tanto, un total de 35 personas de la fragata fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya en la ciudad sureña de Galle.

El incidente ocurrió fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka, según los informes que citan al ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath.

