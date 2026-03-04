Recolección de grandes volúmenes en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Inspección General a cargo de Carlos Vinay, continúa con las tareas de recolección de grandes volúmenes y limpieza en distintos barrios de la planta urbana, con personal y maquinaria municipal.

Vinay informó: “Se está trabajando con dos cuadrillas a la vez, iniciando por el barrio Federal; se está terminando el barrio Martín Fierro y comenzando el 2×4”.

Asimismo, destacó: “Se hizo una limpieza en general y también de canastos. Hay dos trabajadores que recorren a pie levantando bolsitas sueltas, botellas y demás residuos para mantener un poco más prolijo el lugar”.

El funcionario informó además que, una vez que se realiza la recolección de grandes volúmenes en un sector, se vuelve a pasar por la zona en aproximadamente 10 días, por lo cual se solicita paciencia a los vecinos y vecinas.

Desde el área se pide también el compromiso de la comunidad para colaborar con el mantenimiento de veredas, corte de pasto y limpieza, a fin de sostener entre todos una ciudad más ordenada.

Se informó que mañana jueves las tareas continuarán en la zona del Parque Ratto y en el barrio de la Escuela Primaria Nº 3.-

Prensa Municipio de Roque Pérez.-

