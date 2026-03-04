Recolección de grandes volúmenes en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Inspección General a cargo de Carlos Vinay, continúa con las tareas de recolección de grandes volúmenes y limpieza en distintos barrios de la planta urbana, con personal y maquinaria municipal.
Vinay informó: “Se está trabajando con dos cuadrillas a la vez, iniciando por el barrio Federal; se está terminando el barrio Martín Fierro y comenzando el 2×4”.
Asimismo, destacó: “Se hizo una limpieza en general y también de canastos. Hay dos trabajadores que recorren a pie levantando bolsitas sueltas, botellas y demás residuos para mantener un poco más prolijo el lugar”.
El funcionario informó además que, una vez que se realiza la recolección de grandes volúmenes en un sector, se vuelve a pasar por la zona en aproximadamente 10 días, por lo cual se solicita paciencia a los vecinos y vecinas.
Desde el área se pide también el compromiso de la comunidad para colaborar con el mantenimiento de veredas, corte de pasto y limpieza, a fin de sostener entre todos una ciudad más ordenada.
Se informó que mañana jueves las tareas continuarán en la zona del Parque Ratto y en el barrio de la Escuela Primaria Nº 3.-
Prensa Municipio de Roque Pérez.-
Más historias
Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona
Estados Unidos hundió un buque iraní: reportan muertos y más de 100 desaparecidos
RENAPER actualiza los aranceles del pasaporte: ¿Cuánto costará desde el 6 de marzo?