4 de marzo de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Recolección de grandes volúmenes en Roque Pérez

Redacción 2 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Inspección General a cargo de Carlos Vinay, continúa con las tareas de recolección de grandes volúmenes y limpieza en distintos barrios de la planta urbana, con personal y maquinaria municipal.

Vinay informó: “Se está trabajando con dos cuadrillas a la vez, iniciando por el barrio Federal; se está terminando el barrio Martín Fierro y comenzando el 2×4”.

Asimismo, destacó: “Se hizo una limpieza en general y también de canastos. Hay dos trabajadores que recorren a pie levantando bolsitas sueltas, botellas y demás residuos para mantener un poco más prolijo el lugar”.

El funcionario informó además que, una vez que se realiza la recolección de grandes volúmenes en un sector, se vuelve a pasar por la zona en aproximadamente 10 días, por lo cual se solicita paciencia a los vecinos y vecinas.

Desde el área se pide también el compromiso de la comunidad para colaborar con el mantenimiento de veredas, corte de pasto y limpieza, a fin de sostener entre todos una ciudad más ordenada.

Se informó que mañana jueves las tareas continuarán en la zona del Parque Ratto y en el barrio de la Escuela Primaria Nº 3.-

Prensa Municipio de Roque Pérez.-

 

 

 

Más historias

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona

7 minutos atrás Redacción

Estados Unidos hundió un buque iraní: reportan muertos y más de 100 desaparecidos

4 horas atrás Redacción

RENAPER actualiza los aranceles del pasaporte: ¿Cuánto costará desde el 6 de marzo?

6 horas atrás Redacción