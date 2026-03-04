4 de marzo de 2026

RENAPER actualiza los aranceles del pasaporte: ¿Cuánto costará desde el 6 de marzo?

El RENAPER modificó las tarifas para la tramitación de pasaportes y documentos de viaje en todo el país. Los nuevos valores comenzarán a regir el viernes 6 de marzo, según la Disposición 106/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por su director, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Nuevos valores del pasaporte en Argentina

La actualización establece incrementos en el pasaporte ordinario, así como en las modalidades exprés y de resolución inmediata, además de los documentos destinados a personas apátridas, refugiadas y extranjeros.

Según el Anexo Oficial (Boletín Oficial, Disposición DI-2026-20472790), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las tarifas quedan así:

Pasaporte ordinario (entrega regular): $100.000

Pasaporte exprés: $200.000(Incluye $100.000 del trámite regular + $100.000 adicional)

Pasaporte de resolución inmediata: $330.000(Incluye $100.000 del trámite regular + $230.000 adicional)

Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000

Documento de viaje para personas apátridas: $100.000

Documento de viaje para personas refugiadas: $100.000

Además, el cuadro tarifario confirma que los reimpresos por errores formales detectados dentro de los 90 días posteriores a la entrega no tendrán costo, siempre que el fallo se pueda comprobar con la documentación original.

¿Por qué se actualizan los valores?

El RENAPER señaló que la revisión tarifaria apunta a sostener estándares tecnológicos y de seguridad acordes con los utilizados en países de la región. También responde a los lineamientos fijados en las leyes 15.869, 17.671 y 19.510, y en los decretos reglamentarios 261/11, 749/19 y 33/26.

La disposición deja sin efecto el artículo 1 de la normativa emitida el 26 de febrero de 2025 y formaliza la entrada en vigencia de las nuevas tarifas desde el 6 de marzo.

Dónde consultar el anexo completo

El cuadro tarifario oficial figura en la edición digital del Boletín Oficial y puede consultarse íntegramente en el documento publicado por el organismo.

