RENAPER actualiza los aranceles del pasaporte: ¿Cuánto costará desde el 6 de marzo?

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El RENAPER modificó las tarifas para la tramitación de pasaportes y documentos de viaje en todo el país. Los nuevos valores comenzarán a regir el viernes 6 de marzo, según la Disposición 106/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por su director, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Nuevos valores del pasaporte en Argentina

La actualización establece incrementos en el pasaporte ordinario, así como en las modalidades exprés y de resolución inmediata, además de los documentos destinados a personas apátridas, refugiadas y extranjeros.

Según el Anexo Oficial (Boletín Oficial, Disposición DI-2026-20472790), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las tarifas quedan así:

Pasaporte ordinario (entrega regular): $100.000

Pasaporte exprés: $200.000(Incluye $100.000 del trámite regular + $100.000 adicional)

Pasaporte de resolución inmediata: $330.000(Incluye $100.000 del trámite regular + $230.000 adicional)

Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000

Documento de viaje para personas apátridas: $100.000

Documento de viaje para personas refugiadas: $100.000

Además, el cuadro tarifario confirma que los reimpresos por errores formales detectados dentro de los 90 días posteriores a la entrega no tendrán costo, siempre que el fallo se pueda comprobar con la documentación original.

¿Por qué se actualizan los valores?

El RENAPER señaló que la revisión tarifaria apunta a sostener estándares tecnológicos y de seguridad acordes con los utilizados en países de la región. También responde a los lineamientos fijados en las leyes 15.869, 17.671 y 19.510, y en los decretos reglamentarios 261/11, 749/19 y 33/26.

La disposición deja sin efecto el artículo 1 de la normativa emitida el 26 de febrero de 2025 y formaliza la entrada en vigencia de las nuevas tarifas desde el 6 de marzo.

Dónde consultar el anexo completo

El cuadro tarifario oficial figura en la edición digital del Boletín Oficial y puede consultarse íntegramente en el documento publicado por el organismo.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...