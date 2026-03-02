2 de marzo de 2026

CTERA ratificó el paro docente de hoy lunes 2

Redacción 7 horas atrás

El gremio docente confirmó la medida de fuerza: “Paro Nacional y Movilización”, en coincidencia con el inicio de clases en 16 distritos del país.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó el “Paro Nacional y Movilización” para hoy lunes, en coincidencia con el inicio de clases en 16 distritos que abarcan a más de ocho millones de alumnos.

El gremio docente reiteró su repudio a la reforma laboral que quedó convertida en ley el viernes último en el Sendo, y a través de un comunicado afirmó: “más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el paro por mejoras salariales y contra la reforma laboral incluirá en muchas provincias el dictado de clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

La CTERA sostiene que la reforma laboral “forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”, indica el comunicado.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

 

