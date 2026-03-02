Javier Milei subió el nivel de seguridad a «ALTO» en todo el territorio nacional tras el ataque de Israel y EE. UU. a Irán

El comunicado oficial sostiene que el refuerzo incluye mayor custodia eny en distintos puntos considerados estratégicos. También apunta aEl Gobierno dispuso además el “refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”.

Del operativo participan el Sistema de Inteligencia Nacional (SIDE), el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales.

“El Gobierno reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado presidencial.

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán

El ejército israelí bombardeó varias ciudades de Irán. El ataque implica una ofensiva en común con fuerzas estadounidenses. Tras el ataque Teherán respondió lanzando misiles contra Israel y objetivos en Qatar, Bahréin y Kuwait.

Imágenes y videos de Teherán muestran grandes columnas de humo elevándose sobre la capital. Además, desde distintas partes del Golfo llegan noticias de explosiones, sirenas, defensas aéreas en acción y más columnas de humo.

El pasado viernes, el portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo, a la costa norte de Israel en el marco del refuerzo militar desplegado por Estados Unidos y ya se avizoraba un ataque de ambas potencias a Irán.

La llegada del buque al puerto de Haifa fue una clara señal del respaldo estratégico estadounidense en medio de advertencias y negociaciones sin acuerdo en torno al programa nuclear iraní.

El mensaje de Donald Trump tras el ataque a Irán: «Vamos a destruir sus misiles»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que comenzó la ofensiva contra Irán lanzando «importantes operaciones de combate» y llamó a los iraníes a sublevarse contra el gobierno de los ayalatolás.

«Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida», afirmó Trump en una declaración en video de ocho minutos publicada en las primeras horas de la mañana en EE.UU. en su red social Truth, poco después de que se informara sobre explosiones en Teherán.

Una vez más, como el mes pasado con el pueblo venezolano cuando capturó a Nicolás Maduro, el presidente se dirigió ahora a la población local e instó a los iraníes a que utilicen los ataques a gran escala de EE.UU. para derrocar al su gobierno.

«Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será de ustedes. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones», declaró. «La hora de su libertad está cerca».

También dijo a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que se les daría «inmunidad» si deponían las armas, o de lo contrario «se enfrentarían a una muerte segura».

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que es aliado de Estados Unidos en el ataque, también se dirigió en un mensaje a los iraníes: «Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos».

Trump acusó al régimen liderado por Alí Jamenei de librar una «campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa contra Estados Unidos» y aseguró que con el ataque buscan «defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de gente muy dura y terrible».

Programa nuclear

El gran objetivo de la operación a gran escala es acabar con el programa nuclear iraní y derrocar al régimen, según la declaración del presidente.

Gentileza de MinutoUno.-