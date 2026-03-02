Trump afirma que atacará a Irán “con toda su fuerza” y prevé más bajas estadounidenses

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las operaciones de combate estadounidenses continúan en este momento «con toda su fuerza», y predijo que habrá más bajas estadounidenses en los próximos días.

«Las operaciones de combate continúan en este momento, con toda su fuerza, y continuarán hasta que todos nuestros objetivos sean alcanzados. Tenemos objetivos muy firmes», dijo Trump en un mensaje en video de seis minutos publicado en Truth Social, sin especificar cuáles son esos objetivos.

«Lamentablemente, probablemente habrá más antes de que termine», dijo sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses, añadiendo que «así son las cosas».

Trump reiteró su llamado a los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para que «depongan sus armas» a cambio de «inmunidad total».

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo el domingo a ABC News que ningún líder de ningún país tiene derecho a decirle a Irán que no responda a los continuos ataques aéreos masivos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, señalando que su país tiene todo el derecho a defenderse y que las fuerzas aéreas «son lo suficientemente capaces de defender nuestro país».

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos a gran escala contra Irán la mañana del sábado, lo que llevó a Teherán a tomar represalias con oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel y bases militares en la región del Golfo.

Con anterioridad el domingo, Trump dijo a Fox News que 48 altos funcionarios iraníes han muerto en los ataques contra Irán. Irán confirmó el domingo que su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el día anterior.-

Noticias Argentinas.-

