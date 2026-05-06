Caso Adorni: ordenan peritar el celular del contratista y avanza la investigación

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Justicia ordenó peritar el teléfono celular del contratista Matías Tabar, en el marco de la causa que investiga al vocero presidencial Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a refacciones en su vivienda del country Indio Cuá.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca analizar las comunicaciones mantenidas entre Tabar, el funcionario y su entorno, con el objetivo de determinar la trazabilidad de los pagos y el vínculo entre las partes durante la ejecución de la obra. El propio contratista puso su dispositivo a disposición de la fiscalía para avanzar con las pericias técnicas.

La decisión judicial, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, se da luego de que Tabar declarara que recibió unos 245 mil dólares en efectivo por los trabajos realizados en la propiedad, monto que llamó la atención de los investigadores por la falta de documentación respaldatoria y la modalidad de pago.

En su testimonio, el contratista detalló que las obras incluyeron distintas remodelaciones de alto costo y se extendieron durante varios meses, mientras que también aportó presupuestos, registros y otros elementos para sustentar su declaración ante la Justicia.

La causa avanza ahora en una etapa clave, donde las pericias sobre el celular podrían aportar información relevante sobre eventuales conversaciones, acuerdos económicos y circuitos de pago, en un expediente que continúa bajo análisis judicial.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...